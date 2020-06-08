Губернаторский комплекс укомплектован порядочными людьми, заявил Путин

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернаторский корпус в России укомплектован порядочными людьми, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций.
"Еще раз повторяю, губернаторский корпус у нас в целом укомплектован очень знающими и очень порядочными людьми", - сказал Путин в ходе встречи, которая прошла в видеоформате.
Во время встречи на связь с президентом, в частности, вышли представители общественных организаций из Костромы и Севастополя, которые рассказали о том, как за последнее время улучшилась работа их организаций, о дополнительных мерах поддержки для НКО.
Президент отметил важность "тесного контакта" губернаторов с такими организациями, поддержки на региональном уровне, приведя в пример глав Севастополя и Костромской области.
"Надеюсь, что коллеги в других регионах это услышат и будут по этому направлению работать так же, как и названные выше коллеги из Костромы и Севастополя. На самом деле, я вас уверяю, что подавляющее большинство руководителей регионов так и относятся к делу", - сказал Путин.
При этом, подчеркнул он, такие организации должны и сами обращаться за помощью - "не стесняться".
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