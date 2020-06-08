Губернаторский комплекс укомплектован порядочными людьми, заявил Путин

"Еще раз повторяю, губернаторский корпус у нас в целом укомплектован очень знающими и очень порядочными людьми", - сказал Путин в ходе встречи, которая прошла в видеоформате.

"Надеюсь, что коллеги в других регионах это услышат и будут по этому направлению работать так же, как и названные выше коллеги из Костромы и Севастополя. На самом деле, я вас уверяю, что подавляющее большинство руководителей регионов так и относятся к делу", - сказал Путин.