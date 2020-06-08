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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T14:39
https://ria.ru/20200608/1572630548.html
Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572628885_0:406:2919:2047_1036x0_80_0_0_383ce1c592881d0ae15b86daaf503d44.jpg
РИА Новости

Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок

14:39 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Особое внимание при обсуждении поправок в конституцию РФ уделили вопросам социальной справедливости, предложенные нормы закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки и должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в понедельник провел по видеосвязи встречу с социальными работниками госучреждений и НКО. Он отметил, что характерные для этих людей сострадание, взаимопомощь, милосердие сформированы российской историей, эти ценности в характере народа.
"Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости. Предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки", - сказал Путин.
Он отметил, что предлагаемые поправки также предусматривают обязательную - не реже раза в год - индексацию пенсий и пособий, а также фиксируют в конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.
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"Все это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку", - заключил президент РФ.
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