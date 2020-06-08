Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Особое внимание при обсуждении поправок в конституцию РФ уделили вопросам социальной справедливости, предложенные нормы закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки и должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в понедельник провел по видеосвязи встречу с социальными работниками госучреждений и НКО. Он отметил, что характерные для этих людей сострадание, взаимопомощь, милосердие сформированы российской историей, эти ценности в характере народа.
"Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости. Предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки", - сказал Путин.
Он отметил, что предлагаемые поправки также предусматривают обязательную - не реже раза в год - индексацию пенсий и пособий, а также фиксируют в конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.
"Все это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку", - заключил президент РФ.