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2020-06-08T14:36
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Россиянам пообещали неоднородное лето
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РИА Новости

Россиянам пообещали неоднородное лето

14:35 08.06.2020 (обновлено: 14:36 08.06.2020)
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© Рамиль СитдиковМолодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© Рамиль Ситдиков
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россиян с вероятностью 60-65% ждет лето со средней температурой около нормы или выше нее, однако лето будет неоднородным, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Нынешнее лето в нашей стране будет теплым. Расчеты демонстрируют, что с вероятностью 60-65% нынешнее лето будет теплым. Средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы, но лето само прогнозируется неоднородным", - сказал Вильфанд.
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