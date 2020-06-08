Россиянам пообещали неоднородное лето

"Нынешнее лето в нашей стране будет теплым. Расчеты демонстрируют, что с вероятностью 60-65% нынешнее лето будет теплым. Средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы, но лето само прогнозируется неоднородным", - сказал Вильфанд.