Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T14:37
https://ria.ru/20200608/1572630105.html
Путин объяснил решение о предоставлении льгот для НКО
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572628885_0:406:2919:2047_1036x0_80_0_0_383ce1c592881d0ae15b86daaf503d44.jpg
РИА Новости

Путин объяснил решение о предоставлении льгот для НКО

14:33 08.06.2020 (обновлено: 14:37 08.06.2020)
177
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нечистоплотные люди могут попытаться воспользоваться льготами для НКО, но мы решили их все равно предоставить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Средства, которые бизнес направляет этим НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах 1% от выручки к так называемым внереализационным издержкам, то есть сумма пожертвования не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству. Подчеркну, мы понимаем существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов, но глубоко убежден, надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди", - сказал Путин на встрече с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций.
Социальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке в Москве
Вчера, 05:49
День социального работника
"Мы должны поддержать именно законопослушных, добропорядочных граждан, а их большинство. Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах", - подчеркнул президент.
Такую зрелость, по его словам, "умение действовать вместе, всем миром, чтобы ответить на трудный вызов, продемонстрировало все гражданское общество". "И это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку, укрепилось в период испытаний, и должно стать основой для нашего дальнейшего развития, для решения долгосрочных задач и в экономике, и в социальной сфере, для повышения благополучия людей", - сказал Путин.
100006
Обсудить 0
РоссияВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин поручил подробнее информировать НКО о мерах поддержки
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Собянин оценил соблюдение режима ограничений в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообщается с соцработниками и главой Карелии
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Выплаты за особые условия труда в период пандемии освободили от НДФЛ
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Китай ответил на обвинения США в саботаже разработки вакцины от COVID-19
Отдыхающие в Судаке
В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Лекарства
Депутат Ионин рассказал о лечении от COVID-19
Пассажирский самолет
В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
В России создадут федеральный регистр сведений о населении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Лента новостейМолния