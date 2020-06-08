Путин объяснил решение о предоставлении льгот для НКО

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нечистоплотные люди могут попытаться воспользоваться льготами для НКО, но мы решили их все равно предоставить, заявил президент РФ Нечистоплотные люди могут попытаться воспользоваться льготами для НКО, но мы решили их все равно предоставить, заявил президент РФ Владимир Путин

"Средства, которые бизнес направляет этим НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах 1% от выручки к так называемым внереализационным издержкам, то есть сумма пожертвования не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству. Подчеркну, мы понимаем существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов, но глубоко убежден, надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди", - сказал Путин на встрече с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций.

"Мы должны поддержать именно законопослушных, добропорядочных граждан, а их большинство. Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах", - подчеркнул президент.