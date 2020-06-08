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Культура
2020-06-08T16:37
https://ria.ru/20200608/1572630008.html
Милош Бикович будет снимать анимационные и художественные фильмы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155535/76/1555357644_0:290:3072:2018_1036x0_80_0_0_c45c0f466e6abfdb62a7fcd49e010038.jpg
РИА Новости

Милош Бикович будет снимать анимационные и художественные фильмы

16:37 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Звезда фильма "Холоп" сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович объявил в инстаграме о том, что собирается создавать анимационные и полнометражные художественные фильмы.
Он будет сотрудничать с итальянско-канадским продюсером и бизнесменом Андреа Иерволино, известным по работе над фильмами "Венецианский купец" (2004 год) и "В ожидании варваров" с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном в главных ролях (2019 год).

"Мы с Андреа Иерволино подписали соглашение о сотрудничестве, начинаем работу. Скоро будет много интересных совместных проектов. Андреа – прекрасный продюсер и великолепный человек. Мы с ним познакомились четыре года назад. Я очень рад, что мы вместе будем создавать анимационные фильмы, также у нас в планах и полнометражные художественные фильмы", – написал Бикович.

Актер не уточнил, что это будут за проекты, но пользователи уже положительно отреагировали на новость и поздравили актера: "Будем ждать. Это прекрасная идея. Удачи", "Это, действительно, большое достижение. Я уверена, что данное сотрудничество будет очень успешным и плодотворным", "Все получится".
Милош Бикович начал карьеру продюсера в 2018 году с фильма "Южный ветер". Затем вышел "Балканский рубеж" (2019 год), "Южный ветер. Возвращение" (сериал, премьера состоялась в 2020 году) и "Отель "Белград" (2020 год). Во всех этих картинах он исполняет одну из главных ролей.
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КультураМилош БиковичКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонДжонни Депп
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