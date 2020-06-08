Милош Бикович будет снимать анимационные и художественные фильмы

Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Звезда фильма "Холоп" сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович объявил в инстаграме о том, что собирается создавать анимационные и полнометражные художественные фильмы.

Он будет сотрудничать с итальянско-канадским продюсером и бизнесменом Андреа Иерволино, известным по работе над фильмами "Венецианский купец" (2004 год) и "В ожидании варваров" с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном в главных ролях (2019 год).

"Мы с Андреа Иерволино подписали соглашение о сотрудничестве, начинаем работу. Скоро будет много интересных совместных проектов. Андреа – прекрасный продюсер и великолепный человек. Мы с ним познакомились четыре года назад. Я очень рад, что мы вместе будем создавать анимационные фильмы, также у нас в планах и полнометражные художественные фильмы", – написал Бикович.

Актер не уточнил, что это будут за проекты, но пользователи уже положительно отреагировали на новость и поздравили актера: "Будем ждать. Это прекрасная идея. Удачи", "Это, действительно, большое достижение. Я уверена, что данное сотрудничество будет очень успешным и плодотворным", "Все получится".