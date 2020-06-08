В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона

"За счет мощного прогрева, который прогнозируется в ближайшие несколько дней, уже на 1,5-2 градуса к середине июня, а к четвертой пятидневке до 20 градусов ожидается на побережье Крыма. На Черноморском побережье сейчас 17-18 градусов, и опять-таки за счет очень теплой погоды примерно через неделю ожидаем повышения до 20 градусов. Это уже вполне купальный сезон", - сообщил Вильфанд.