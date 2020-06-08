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2020-06-08T14:35
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В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона
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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона

14:30 08.06.2020 (обновлено: 14:35 08.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Судаке
Отдыхающие в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Через неделю на Черноморском побережье вода прогреется до 20 градусов, на Азовском море комфортное купание возможно в конце текущей недели, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"За счет мощного прогрева, который прогнозируется в ближайшие несколько дней, уже на 1,5-2 градуса к середине июня, а к четвертой пятидневке до 20 градусов ожидается на побережье Крыма. На Черноморском побережье сейчас 17-18 градусов, и опять-таки за счет очень теплой погоды примерно через неделю ожидаем повышения до 20 градусов. Это уже вполне купальный сезон", - сообщил Вильфанд.
Как уточнил синоптик, на Азовском море купальный сезон начнется в конце текущей недели. Вильфанд также отметил, что стремительно будут прогреваться водоемы в центральной части Европейской России и там тоже можно будет купаться.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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