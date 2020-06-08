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2020-06-08T15:00
https://ria.ru/20200608/1572629627.html
В "Союзе женщин России" описали "идеального" мужчину
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РИА Новости

В "Союзе женщин России" описали "идеального" мужчину

14:28 08.06.2020 (обновлено: 15:00 08.06.2020)
1359
© Depositphotos / kartosМужчина за работой
Мужчина за работой
© Depositphotos / kartos
Мужчина за работой. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова в беседе с "Говорит Москва" назвала качества настоящего мужчины.
По ее словам, мужчина должен нести ответственность за семью, чтобы он мог принести в семью дополнительные доходы.

"Для этого надо работать просто. И когда говорят: вот, нет работы или такая зарплата. <...> Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться", — пояснила она.

Кроме того, мужчина должен уметь ремонтировать и чинить вещи, а не выбрасывать и покупать новые. Также, по мнению Лаховой, он должен быть мужественным и сильным и уметь давать сдачи.
Телеведущая Роза Сябитова
16 марта, 12:27
Сябитова рассказала, почему россиянкам не нужен "настоящий мужчина"
183113572
Обсудить 5
РоссияСоюз женщин РоссииЕкатерина ЛаховаОбщество
Популярные комментарии
Самое главное - уметь давать сдачу ... купил продукты - отдай жене сдачу
8 июня, 14:31
Андрей Николаев
470001
Открытие тянет на нобелевку))))))
8 июня, 14:29
Арсений Новиков
261001
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