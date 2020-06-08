В Москве с 9 июня снимут ограничения, введенные для пожилых людей

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москвичи, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогут с 9 июня без ограничений выходить на улицу, посещать общественные места, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, самоизоляция отменяется с 9 июня.
"Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", - пояснил Собянин в своем блоге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.