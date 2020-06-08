В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
"В ИКИ РАН совместно с НПО Лавочкина и Баллистическим центром Института прикладной математики РАН началась разработка системы рентгеновской навигации - автономной системы навигации космических аппаратов по сигналам рентгеновских пульсаров", - говорится в сообщении ИКИ, поступившем в РИА Новости.
Отмечается, что пульсары - это быстровращающиеся нейтронные звезды, которые посылают в космос короткие, длительностью миллисекунды или десятки миллисекунд, периодические импульсы рентгеновского излучения.
"Фактически, пульсары являются природными "маяками" Вселенной, которые позволяют создать абсолютную систему навигации космических аппаратов", - отмечается в сообщении.
ИКИ сообщил, что возможность космической навигации по рентгеновским пульсарам исследует телескоп ART-XC российской космической астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", которая была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли и в декабре приступила к обзору неба.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.