В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе

"В ИКИ РАН совместно с НПО Лавочкина и Баллистическим центром Института прикладной математики РАН началась разработка системы рентгеновской навигации - автономной системы навигации космических аппаратов по сигналам рентгеновских пульсаров", - говорится в сообщении ИКИ, поступившем в РИА Новости.

Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.