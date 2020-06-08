В Москве с 9 июня снимают ограничения на работу каршеринга

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ограничения на работу каршеринга отменяются в столице с 9 июня.
"С завтрашнего дня – 9 июня ... отменяются ограничения на работу каршеринга", - написал он.
Работа операторов каршеринга в столице была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Позже часть ограничений была снята: с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней.
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