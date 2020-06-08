Путин увеличил максимальный срок выдачи кредитов местным бюджетам

При этом муниципальные образования, по словам депутата, получат возможность постепенно сокращать долю кредитов, взятых у коммерческих банков, замещая их более дешевыми и "длинными" бюджетными кредитами. По его словам, сейчас муниципальные образования формируют и принимают местные бюджеты с дефицитом, который, как правило, финансируется за счет кредитов банков.