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2020-06-08T14:22
https://ria.ru/20200608/1572629155.html
Путин увеличил максимальный срок выдачи кредитов местным бюджетам
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РИА Новости

Путин увеличил максимальный срок выдачи кредитов местным бюджетам

14:22 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с трех до пяти лет максимальный срок предоставления кредитов местным бюджетам из региональных бюджетов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как ранее сообщал РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Глеб Хор, закон позволит муниципальным образованиям постепенно перейти от принятия дефицитных бюджетов к сбалансированным или профицитным бюджетам и обеспечить своевременное финансирование взятых на себя обязательств
При этом муниципальные образования, по словам депутата, получат возможность постепенно сокращать долю кредитов, взятых у коммерческих банков, замещая их более дешевыми и "длинными" бюджетными кредитами. По его словам, сейчас муниципальные образования формируют и принимают местные бюджеты с дефицитом, который, как правило, финансируется за счет кредитов банков.
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РоссияГлеб ХорВладимир ПутинЭкономика
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