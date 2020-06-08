Собянин заявил о спаде пандемии в Москве

Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Несколько недель в Несколько недель в Москве медленно, но верно пандемия идет на спад, начиная с 30 марта ни одного существенного всплеска активности москвичей не было, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге

Мэр отметил, что по поводу ограничительных мер возникает много дискуссий, некоторые считают, что горожане их игнорировали, не выполняли и прочее, но есть "большие данные", которые достаточно объективно показывают реальную ситуацию.

"Есть данные сотовых операторов, позволяющие построить индексы активности населения, в том числе в сравнении с другими городами. И есть точные данные о передвижениях горожан на личном и общественном транспорте. За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.

"В результате общих усилий – и врачей, и горожан – нам удалось миновать катастрофы, и последовательно – день за днем – начать побеждать коронавирус. Уже несколько недель – медленно, но верно – пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни", - сказал Собянин.