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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:36
https://ria.ru/20200608/1572629072.html
Собянин заявил о спаде пандемии в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1036x0_80_0_0_c37d6eca0ea6400cc53b07c931bcad7c.jpg
РИА Новости

Собянин заявил о спаде пандемии в Москве

14:21 08.06.2020 (обновлено: 14:36 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Несколько недель в Москве медленно, но верно пандемия идет на спад, начиная с 30 марта ни одного существенного всплеска активности москвичей не было, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Мэр отметил, что по поводу ограничительных мер возникает много дискуссий, некоторые считают, что горожане их игнорировали, не выполняли и прочее, но есть "большие данные", которые достаточно объективно показывают реальную ситуацию.
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"Есть данные сотовых операторов, позволяющие построить индексы активности населения, в том числе в сравнении с другими городами. И есть точные данные о передвижениях горожан на личном и общественном транспорте. За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было", - сказал Собянин.
Он подчеркнул, что в подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
"В результате общих усилий – и врачей, и горожан – нам удалось миновать катастрофы, и последовательно – день за днем – начать побеждать коронавирус. Уже несколько недель – медленно, но верно – пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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