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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:19
https://ria.ru/20200608/1572628971.html
Число случаев COVID-19 у медработников в Саратовской области достигло 500
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4b5eb554d58dc8a02496016dcba9acf.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 у медработников в Саратовской области достигло 500

14:19 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, выросло до 500, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава региона на 2 июня, число зараженных коронавирусом медработников в области составляло 450.
"На сегодняшний день, к сожалению, число заболевших медицинских работников достигло 500. (Страховые - ред.) выплаты получили 18 медицинских работников, общая сумма выплат составила 1,238 миллиона рублей", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что сотрудников минздрава области также тестируют на COVID-19, положительных результатов не выявлено.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1596.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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