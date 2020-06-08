Число случаев COVID-19 у медработников в Саратовской области достигло 500

По данным минздрава региона на 2 июня, число зараженных коронавирусом медработников в области составляло 450.

"На сегодняшний день, к сожалению, число заболевших медицинских работников достигло 500. (Страховые - ред.) выплаты получили 18 медицинских работников, общая сумма выплат составила 1,238 миллиона рублей", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.