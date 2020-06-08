Россия призвала власти в Триполи откликнуться на каирскую инициативу

В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По окончании встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, на которой глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
"Рассчитываем, что эти комплексные предложения, согласованные лидерами восточноливийского лагеря, могли бы стать добротной основой для давно назревших переговоров между противоборствующими ливийскими сторонами по постконфликтному обустройству Ливии. Надеемся, что власти в Триполи оперативно и с должным вниманием отнесутся к мирному призыву, прозвучавшему из Каира, и откликнутся на него в конструктивном ключе", - сказано в сообщении дипведомства РФ.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассматривает каирскую инициативу по Ливии как основу для начала серьезного политического процесса.