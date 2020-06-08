Россия призвала власти в Триполи откликнуться на каирскую инициативу

"Рассчитываем, что эти комплексные предложения, согласованные лидерами восточноливийского лагеря, могли бы стать добротной основой для давно назревших переговоров между противоборствующими ливийскими сторонами по постконфликтному обустройству Ливии. Надеемся, что власти в Триполи оперативно и с должным вниманием отнесутся к мирному призыву, прозвучавшему из Каира, и откликнутся на него в конструктивном ключе", - сказано в сообщении дипведомства РФ.