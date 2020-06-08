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2020-06-08T14:16
https://ria.ru/20200608/1572628837.html
Россия призвала власти в Триполи откликнуться на каирскую инициативу
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РИА Новости

Россия призвала власти в Триполи откликнуться на каирскую инициативу

14:16 08.06.2020
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© AP Photo / Hazem AhmedСторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
© AP Photo / Hazem Ahmed
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Москва рассчитывает, что власти в Триполи оперативно отреагируют и откликнутся на каирскую мирную инициативу по Ливии, говорится в распространенном в понедельник комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.
В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По окончании встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, на которой глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
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"Рассчитываем, что эти комплексные предложения, согласованные лидерами восточноливийского лагеря, могли бы стать добротной основой для давно назревших переговоров между противоборствующими ливийскими сторонами по постконфликтному обустройству Ливии. Надеемся, что власти в Триполи оперативно и с должным вниманием отнесутся к мирному призыву, прозвучавшему из Каира, и откликнутся на него в конструктивном ключе", - сказано в сообщении дипведомства РФ.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассматривает каирскую инициативу по Ливии как основу для начала серьезного политического процесса.
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТриполиЛивияЕгипетВ мире
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