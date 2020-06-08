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2020-06-08T14:15
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Путин подписал закон о применении конфискованного спирта для антисептиков
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РИА Новости

Путин подписал закон о применении конфискованного спирта для антисептиков

14:15 08.06.2020
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© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанкСанитайзер
Санитайзер
© РИА Новости / Сунил Прадхан
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит использовать конфискованный в РФ этиловый спирт для производства антисептиков, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает дополнительные меры поддержки отдельных отраслей экономики в связи с пандемией коронавируса. В частности, он предоставляет правительству РФ право устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
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Это, с одной стороны, позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств, а с другой - сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции для дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально приоритетные направления, поясняли ранее РИА Новости в Минфине.
Одновременно отменяется требование по оснащению георегистраторами железнодорожных подвижных составов, перевозящих этиловый спирт (в том числе денатурат) и нефасованную спиртосодержащую продукцию крепостью более 25%. А для организаций, перевозящих автотранспортом этиловый спирт из ЕАЭС, предлагается отменить требования иметь соответствующую лицензию на перевозки данной продукции и автомобильный транспорт, оснащенный специальными техническими средствами для передачи данных, отмечали в Минфине.
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Кроме того, организациям при приобретении федеральных специальных или акцизных марок на алкогольную продукцию разрешается до 1 января 2021 года не представлять уполномоченному органу справок об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или таможенным платежам.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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Евразийский экономический союзВладимир ПутинЭкономика
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