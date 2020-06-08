В ЦФО почти 600 участков и девять мостов остаются подтопленными

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Порядка 580 приусадебных участков и девять мостов все еще остаются подтопленными на территории семи регионов Центрального федерального округа после длительного дождевого паводка, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"По состоянию на 6.00 понедельника, в Тульской, Смоленской, Московской, Липецкой, Рязанской, Калужской областях и Москве в 22 населенных пунктах на территории 19 муниципальных образований в зонах подтопления остаются 575 приусадебных участков, девять низководных мостов и семь участков автодорог", - сказал собеседник агентства.
По его словам, больше всего подтопленных участков, 379, находятся в Московской области и еще 190 - в Калужской. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных кровель семи зданий в Белгородской области. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме, к ликвидации последствий воздействия стихии привлечены более 540 человек и 149 единиц техники.