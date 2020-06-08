Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T14:13
https://ria.ru/20200608/1572628659.html
В ЦФО почти 600 участков и девять мостов остаются подтопленными
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572428176_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e6fa54eaf1c17d0c415991e084f9ce15.jpg
РИА Новости

В ЦФО почти 600 участков и девять мостов остаются подтопленными

14:13 08.06.2020
83
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУлица, подтопленного дачного поселка
Улица, подтопленного дачного поселка
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Улица, подтопленного дачного поселка. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Порядка 580 приусадебных участков и девять мостов все еще остаются подтопленными на территории семи регионов Центрального федерального округа после длительного дождевого паводка, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"По состоянию на 6.00 понедельника, в Тульской, Смоленской, Московской, Липецкой, Рязанской, Калужской областях и Москве в 22 населенных пунктах на территории 19 муниципальных образований в зонах подтопления остаются 575 приусадебных участков, девять низководных мостов и семь участков автодорог", - сказал собеседник агентства.
По его словам, больше всего подтопленных участков, 379, находятся в Московской области и еще 190 - в Калужской. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных кровель семи зданий в Белгородской области. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме, к ликвидации последствий воздействия стихии привлечены более 540 человек и 149 единиц техники.
Сотрудник МЧС России
7 июня, 05:57
В Красноярском крае жителей поселка эвакуировали из-за подтоплений
000100
Обсудить 0
Московская область (Подмосковье)Белгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет
В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали об очагах природных пожаров
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии за сутки умер один пациент с COVID-19
Военно-транспортный самолет ВВС США C-130J Hercules
В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП
Российские рубли
Объем ФНБ за май сократился на 245 миллиардов рублей
Электронное табло с символикой евро и доллара
Официальный курс евро на вторник снизился на 78 копеек
Военнослужащий армии США во время совместных учений в Германии
Германия не получала официальных данных о выводе части войск США
Мужчина за работой
В "Союзе женщин России" описали "идеального" мужчину
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых
Задержание
В Подмосковье сократилось число преступлений
Отдыхающие в Судаке
В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь сообщила об изменении времени рейса Пхукет – Владивосток
Информационный экран в переходе в Москве
В Москве с 9 июня снимут ограничения, введенные для пожилых людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Лента новостейМолния