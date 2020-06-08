В ЦФО почти 600 участков и девять мостов остаются подтопленными

"По состоянию на 6.00 понедельника, в Тульской, Смоленской, Московской, Липецкой, Рязанской, Калужской областях и Москве в 22 населенных пунктах на территории 19 муниципальных образований в зонах подтопления остаются 575 приусадебных участков, девять низководных мостов и семь участков автодорог", - сказал собеседник агентства.