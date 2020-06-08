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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:13
https://ria.ru/20200608/1572628629.html
Число заболевших COVID-19 в саратовской психбольнице выросло до 35
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_6847bc1856f51eed69ed4db027e79d0c.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в саратовской психбольнице выросло до 35

14:13 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в защитном костюме. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число заболевших коронавирусной инфекцией среди пациентов и сотрудников Красноармейской областной психиатрической больницы в Саратовской области увеличилось до 35, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Ранее глава минздрава области Олег Костин сообщил, что 4 июня очаг COVID-19 выявили в Красноармейской психиатрической больнице, где заболели коронавирусом четыре сотрудника. На базе районной больницы развернули 70 инфекционных коек для пациентов с COVID-19.
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"О ситуации в Красноармейской областной психиатрической больнице. На сегодняшний день общее число лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составило 35, из них среди медперсонала восемь и 27 случаев среди пациентов… У двоих пациентов было некоторое утяжеление состояния, в связи с чем они были переведены в учреждениях Саратова, состояние их в настоящее время стабильное", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"Вся необходимая помощь пациентам оказывается в полном объеме… Среди медицинских работников (психбольницы) несколько человек тоже находятся на стационарном лечении, остальные пациенты, которые находятся сейчас в госпитале на базе Красноармейской районной больницы, состояние их удовлетворительное. На утро среди них даже температурящих пациентов не было", - добавил он.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 3,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1596.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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