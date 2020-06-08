Число заболевших COVID-19 в саратовской психбольнице выросло до 35

Ранее глава минздрава области Олег Костин сообщил, что 4 июня очаг COVID-19 выявили в Красноармейской психиатрической больнице, где заболели коронавирусом четыре сотрудника. На базе районной больницы развернули 70 инфекционных коек для пациентов с COVID-19.

"Вся необходимая помощь пациентам оказывается в полном объеме… Среди медицинских работников (психбольницы) несколько человек тоже находятся на стационарном лечении, остальные пациенты, которые находятся сейчас в госпитале на базе Красноармейской районной больницы, состояние их удовлетворительное. На утро среди них даже температурящих пациентов не было", - добавил он.