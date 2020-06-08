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2020-06-08T14:11
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Путин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых
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РИА Новости

Путин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых

14:11 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Это условная сумма, которую государство перечисляет на счет и которую самозанятый может потратить на оплату тех налогов, которые ему предстоит уплатить. По существу, это очень серьезная налоговая поддержка государством по текущему году с тем, чтобы самозанятые могли продолжать свою деятельность", - ранее пояснял журналистам председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что такую помощь к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых - на их счета поступит по 12130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.
Закон допускает использование налогового капитала как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по налогам. А если вся сумма не будет использована в текущем году, то ее остаток будет перенесен на 2021 год. Правда, воспользоваться таким капиталом смогут только предприниматели, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых до 1 июня текущего года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.
В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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