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2020-06-08T15:34
https://ria.ru/20200608/1572628493.html
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
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РИА Новости

В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"

14:10 08.06.2020 (обновлено: 15:34 08.06.2020)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
БЕРЛИН, 8 июн — РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток — 2" критикуют те, кто лоббируют интересы США, а не Европы, заявил РИА Новости депутат бундестага Антон Фризен.
"Северный поток — 2" — шаг к энергобезопасности Европы. Россия — добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, что нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды".
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
Антон Фризен
Так немецкий политик отреагировал на высказывание члена парламента Великобритании Дэниела Кочински, который в интервью газете Daily Express заявил, что Берлин предает Европу, сотрудничая с Россией по "Северному потоку — 2".
Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что конгресс может быстро принять новые санкции против трубопровода, несмотря на предвыборную борьбу. Цель новых ограничений — помешать ввести трубу в строй.
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Дипломат не уточнил, как это реализуют на практике, но одна из возможностей — штрафы компаниям, которые будут технически обслуживать газопровод.
В свою очередь, глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил РИА Новости, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток — 2".
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Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов завершения проекта, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
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7 июня, 08:00
США собираются "подарить" Германию России
7863256220
Обсудить 37
Антон ФризенКлаус ЭрнстДэниел КочинскиСеверный поток — 2ВеликобританияГерманияВ мире
Популярные комментарии
От себя добавлю в 500 - й раз. Крепкий союз между Россией и Германией это экономический прорыв для обоих стран (сша и Китай нервно курят в сторонке). Это экономический ПЕРЕДЕЛ МИРА. В этом случае про существовании бритов в Европе никто и не вспомнит. Вот они и суетятся как элтон джон в мужской бане.
8 июня, 16:41
РСРадик Сафаргалиев
206110007
Правильно сказал.
8 июня, 16:08
Арсений Новиков
13430005
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