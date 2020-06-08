Житель Татарстана зарезал отца и ранил мать

КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 18-летним местным жителем отца и ранения матери, которые он объяснил недостатком внимания к себе, сообщает региональное следственное управление.

"По версии следствия, ночью 7 июня, находясь у себя дома (в одной из деревень Сабинского района), молодой человек нанес ножевые ранения 56-летнему отцу, 53-летней матери и себе, после чего поджег дом. Увидевшие пожар соседи вызвали сотрудников экстренных служб, которые доставили семью в больницу, где спустя несколько часов отец подозреваемого скончался", - говорится в релизе.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух или более лиц".

По информации следственного управления, причастность к совершению преступления он признал полностью, показав, что заранее готовился к убийству родителей, которые якобы не уделяли ему должного внимания. "Расправившись с ними, он нанес ножевые ранения себе, чтобы в дальнейшем имитировать нападение на дом неустановленных лиц", - уточняет ведомство.