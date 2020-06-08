Власти оценили устойчивость к взлому онлайн-голосования по поправкам

Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Устойчивость к взлому дистанционного голосования по поправкам в конституцию будет втрое выше, чем на выборах в Устойчивость к взлому дистанционного голосования по поправкам в конституцию будет втрое выше, чем на выборах в Мосгордуму , сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании Общественной палаты Москвы в понедельник.

"Мы доработали систему относительно прошлого года. Было много споров по поводу криптостойкости ключей, того, какой длины они должны быть... Новые ключи обеспечивают криптостойкость примерно в 3 раза выше, чем это было на сентябрьских выборах в Мосгордуму", - рассказал Костырко.

По его словам, человек будет голосовать тайно и анонимно с помощью шифрования голоса на его устройстве, при этом запись голоса никуда не уходит. Новая библиотека шифрования и ключи будут выложены на всеобщее обозрение.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.