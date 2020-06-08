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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T14:06
https://ria.ru/20200608/1572628258.html
Власти оценили устойчивость к взлому онлайн-голосования по поправкам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572626158_0:137:3072:1865_1036x0_80_0_0_a0864e01532c39d52e9418b5c88f3487.jpg
РИА Новости

Власти оценили устойчивость к взлому онлайн-голосования по поправкам

14:06 08.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Устойчивость к взлому дистанционного голосования по поправкам в конституцию будет втрое выше, чем на выборах в Мосгордуму, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании Общественной палаты Москвы в понедельник.
"Мы доработали систему относительно прошлого года. Было много споров по поводу криптостойкости ключей, того, какой длины они должны быть... Новые ключи обеспечивают криптостойкость примерно в 3 раза выше, чем это было на сентябрьских выборах в Мосгордуму", - рассказал Костырко.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
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По его словам, человек будет голосовать тайно и анонимно с помощью шифрования голоса на его устройстве, при этом запись голоса никуда не уходит. Новая библиотека шифрования и ключи будут выложены на всеобщее обозрение.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМосковская городская думаМоскваНижегородская областьТехнологии
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