Депутат Пермской городской думы заболел COVID-19

"Депутат гордумы Александр Филиппов проинформировал, что у него диагностирован коронавирус, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции дома, круг лиц, с которыми контактировал депутат, установлен", — пояснили в пермской думе.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2202 человек, в том числе у 67 за последние сутки, выздоровел 1241 пациент, 69 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,9 тысячи пермяков.