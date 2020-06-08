Депутат Пермской городской думы заболел COVID-19

ПЕРМЬ, 8 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция диагностирована у пермского депутата Александра Филиппова, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
"Депутат гордумы Александр Филиппов проинформировал, что у него диагностирован коронавирус, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции дома, круг лиц, с которыми контактировал депутат, установлен", — пояснили в пермской думе.
Собеседник добавил, что депутат не покидал в последнее время родной регион. Управление Роспотребнадзора Пермского края устанавливает обстоятельства заражения депутата COVID-19.
Гордума более месяца проводит все мероприятия в дистанционном формате.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2202 человек, в том числе у 67 за последние сутки, выздоровел 1241 пациент, 69 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,9 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф