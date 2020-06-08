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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:17
https://ria.ru/20200608/1572628046.html
В мире не выявили случаев заражения коронавирусом от домашних животных
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567699578_0:331:3054:2048_1036x0_80_0_0_1f1dceb625725a298899a52358ea3d61.jpg
РИА Новости

В мире не выявили случаев заражения коронавирусом от домашних животных

14:02 08.06.2020 (обновлено: 14:17 08.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСобака в парке
Собака в парке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собака в парке. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Четыре случая заражения собак коронавирусом зарегистрированы в мире, но случаев передачи коронавируса от домашних животных к человеку не было, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"К сожалению, случаи заражения животных новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы. Сейчас в мире известно о четырех собаках, у которых при обследовании был выделен коронавирус SARS-CoV-2. Во всех случаях животное заразилось от заболевшего хозяина. Случаев заражения собак от других животных или случаев передачи коронавируса от животного к человеку не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Всемирная организация по охране здоровья животных рекомендует ограничить контакт с животным, если хозяин заболел.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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