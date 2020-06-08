В мире не выявили случаев заражения коронавирусом от домашних животных

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Четыре случая заражения собак коронавирусом зарегистрированы в мире, но случаев передачи коронавируса от домашних животных к человеку не было, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"К сожалению, случаи заражения животных новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы. Сейчас в мире известно о четырех собаках, у которых при обследовании был выделен коронавирус SARS-CoV-2. Во всех случаях животное заразилось от заболевшего хозяина. Случаев заражения собак от других животных или случаев передачи коронавируса от животного к человеку не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Всемирная организация по охране здоровья животных рекомендует ограничить контакт с животным, если хозяин заболел.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.