Мишустин: ситуация с госпитализацией пациентов с COVID стабилизировалась

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ситуация по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом в российских стационарах стабилизирована, резерв коек сохраняется, началась работа по возвращению клиник к обычному режиму работы, сообщил председатель правительства РФ Ситуация по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом в российских стационарах стабилизирована, резерв коек сохраняется, началась работа по возвращению клиник к обычному режиму работы, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Премьер в понедельник провел по видеосвязи заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он объявил, что прирост заболеваемости по стране в целом шестые сутки подряд не превышает 2%.

"Ещё по одному показателю – по числу госпитализаций пациентов в стационарах – ситуация стабилизирована. Резерв коек сохраняется. Поэтому начата работа по возвращению клиник к обычному режиму работы", - сообщил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что положительная динамика отмечается и по уровню тестирования. "Всего выполнили почти 12,5 миллионов тестов. Важно, что в России зарегистрировано уже 40 различных тест-систем, причем более половины из них отечественного производства", - уточнил премьер.

Он заверил, что правительство продолжит следить, как обстоят дела по каждому из этих направлений.