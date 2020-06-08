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2020-06-08T13:58
https://ria.ru/20200608/1572627951.html
Мишустин: ситуация с госпитализацией пациентов с COVID стабилизировалась
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РИА Новости

Мишустин: ситуация с госпитализацией пациентов с COVID стабилизировалась

13:58 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ситуация по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом в российских стационарах стабилизирована, резерв коек сохраняется, началась работа по возвращению клиник к обычному режиму работы, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в понедельник провел по видеосвязи заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он объявил, что прирост заболеваемости по стране в целом шестые сутки подряд не превышает 2%.
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"Ещё по одному показателю – по числу госпитализаций пациентов в стационарах – ситуация стабилизирована. Резерв коек сохраняется. Поэтому начата работа по возвращению клиник к обычному режиму работы", - сообщил Мишустин.
Глава кабмина отметил, что положительная динамика отмечается и по уровню тестирования. "Всего выполнили почти 12,5 миллионов тестов. Важно, что в России зарегистрировано уже 40 различных тест-систем, причем более половины из них отечественного производства", - уточнил премьер.
Он заверил, что правительство продолжит следить, как обстоят дела по каждому из этих направлений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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