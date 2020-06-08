Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T13:57
https://ria.ru/20200608/1572627874.html
Путин ратифицировал договор с Камбоджей о помощи по уголовным делам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572522993_0:0:3016:1698_1036x0_80_0_0_8c42811b713b9e17654e72f42fd28cc9.jpg
РИА Новости

Путин ратифицировал договор с Камбоджей о помощи по уголовным делам

13:57 08.06.2020
111
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор с Камбоджей о взаимной правовой помощи по уголовным делам, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подписан в Пномпене 26 сентября 2019 года.
Согласно договору, стороны обязуются по запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договором также определяются условия, при которых осуществляется помощь, ее виды и объем, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса о ее оказании, а также порядок исполнения такого запроса.
Вступление договора в силу будет способствовать укреплению сотрудничества в деле оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, что является одной из важнейших составляющих международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, отмечалось в заключении правительства.
Владимир Путин
1 октября 2019, 16:59
Путин внес на ратификацию договор с Намибией о помощи по уголовным делам
200000
Обсудить 0
Владимир ПутинКамбоджаПномпеньВ мире
Рекомендуем
Военные во время учений в Латвии
В Латвии начались учения боевой группы НАТО Urban Steele
Санитайзер
Путин подписал закон о применении конфискованного спирта для антисептиков
Военнослужащий армии США во время совместных учений в Германии
Германия не получала официальных данных о выводе части войск США
LIVE: Встреча в формате видеоконференции президента РФ Владимира Путина с социальными работниками
Владимир Путин проводит встречу с социальными работниками
Президент России Владимир Путин
Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником
Собака в парке
В мире не выявили случаев заражения коронавирусом от домашних животных
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
В Германии арестовали мужчину из-за объявлений о планах совершить теракт
Банковские карты
Крупные банки не видят большого спроса на продление карт из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил потенциал развития и широкий спектр возможностей Карелии
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин: ситуация с госпитализацией пациентов с COVID стабилизировалась
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде могут продлить режим ЧП
Мужчина за работой
В "Союзе женщин России" описали "идеального" мужчину
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе
Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Чернышенко заявил, что более 40 регионов готовы к открытию отелей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Лента новостейМолния