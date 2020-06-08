Путин ратифицировал договор с Камбоджей о помощи по уголовным делам

Согласно договору, стороны обязуются по запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договором также определяются условия, при которых осуществляется помощь, ее виды и объем, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса о ее оказании, а также порядок исполнения такого запроса.