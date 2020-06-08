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2020-06-08T13:57
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В МЧС рассказали об очагах природных пожаров
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РИА Новости

В МЧС рассказали об очагах природных пожаров

13:57 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двадцать шесть очагов природных пожаров продолжают действовать на площади активного горения почти 40 гектаров в девяти регионах России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС.
"На сегодняшний день проводится тушение 26 очагов природных пожаров в девяти субъектах РФ на площади активного горения более 39 гектаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы населенным пунктам в результате природных пожаров нет.
Особый противопожарный режим действует на территории 33 регионов, еще в 18 – частично.
Кроме того, в течение прошлой недели на территории страны было выявлено более 370 термических точек.
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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