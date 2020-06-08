В МЧС рассказали об очагах природных пожаров

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Двадцать шесть очагов природных пожаров продолжают действовать на площади активного горения почти 40 гектаров в девяти регионах России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Двадцать шесть очагов природных пожаров продолжают действовать на площади активного горения почти 40 гектаров в девяти регионах России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС

"На сегодняшний день проводится тушение 26 очагов природных пожаров в девяти субъектах РФ на площади активного горения более 39 гектаров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы населенным пунктам в результате природных пожаров нет.

Особый противопожарный режим действует на территории 33 регионов, еще в 18 – частично.