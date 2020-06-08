В Латвии за сутки умер один пациент с COVID-19

РИГА, 8 июн – РИА Новости. Новые случаи инфицирования коронавирусом в Латвии за последние сутки не выявлены, скончался еще один пациент с COVID-19, говорится в пресс-релизе Центра профилактики и контроля заболеваний республики.
"За сутки было сделано 662 теста на COVID-19, ни один из них не был положительным. Один человек скончался", - говорится в сообщении.
Скончавшийся входил в возрастную группу 85-90 лет и имел несколько хронических заболеваний. Всего в Латвии умерли 26 пациентов с коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии проведено 118322 теста, заболевание выявлено у 1088 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.