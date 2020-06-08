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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:55
https://ria.ru/20200608/1572627720.html
В Латвии за сутки умер один пациент с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии за сутки умер один пациент с COVID-19

13:55 08.06.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 8 июн – РИА Новости. Новые случаи инфицирования коронавирусом в Латвии за последние сутки не выявлены, скончался еще один пациент с COVID-19, говорится в пресс-релизе Центра профилактики и контроля заболеваний республики.
"За сутки было сделано 662 теста на COVID-19, ни один из них не был положительным. Один человек скончался", - говорится в сообщении.
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Скончавшийся входил в возрастную группу 85-90 лет и имел несколько хронических заболеваний. Всего в Латвии умерли 26 пациентов с коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии проведено 118322 теста, заболевание выявлено у 1088 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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