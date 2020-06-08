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2020-06-08T13:54
https://ria.ru/20200608/1572627684.html
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
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РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток

13:54 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ опубликовала списки пассажиров вывозного рейса Токио - Владивосток 9 июня, в нем 102 пассажира.
"Дополнен список пассажиров рейса № SHU5481 Токио - Владивосток, который вылетает 9 июня 2020 года в 14:05 (8:05 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Токио - РФ". В опубликованном списке 102 человека.
Министерство сообщило также стоимость билетов на этот рейс: 24260 иен для взрослого человека (15,2 тысячи рублей) и 18350 иен для ребенка (11,5 тысяч). Для детей до двух лет билет будет стоить 2000 иен (1,2 тысячи рублей).
Рейс будет выполнен авиакомпанией "Аврора".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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