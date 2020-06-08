В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток

"Дополнен список пассажиров рейса № SHU5481 Токио - Владивосток, который вылетает 9 июня 2020 года в 14:05 (8:05 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Токио - РФ". В опубликованном списке 102 человека.

Министерство сообщило также стоимость билетов на этот рейс: 24260 иен для взрослого человека (15,2 тысячи рублей) и 18350 иен для ребенка (11,5 тысяч). Для детей до двух лет билет будет стоить 2000 иен (1,2 тысячи рублей).