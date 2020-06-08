Пособия на детей до полутора лет для неработающих граждан увеличили вдвое

Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13504 рублей.

Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.