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2020-06-08T14:08
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Пособия на детей до полутора лет для неработающих граждан увеличили вдвое
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РИА Новости

Пособия на детей до полутора лет для неработающих граждан увеличили вдвое

13:56 08.06.2020 (обновлено: 14:08 08.06.2020)
2010
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан вдвое - до 6752 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее минимальное пособие на первого ребенка составляло 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6752 рублей. Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет, пояснял журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13504 рублей.
Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
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