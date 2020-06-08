Генпрокуратура выявила 120 фейков о коронавирусе с начала года

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала года выявила в интернете 120 фейков только о коронавирусе – в разы больше, чем за весь прошлый год на все темы, сообщает ведомство в понедельник.

"Генеральная прокуратура РФ в истекшем периоде 2020 года (по состоянию на 4 июня) направила в Роскомнадзор в общей сложности 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам. При этом 120 из них касались блокировки … фейков о коронавирусной инфекции", - сказано в релизе.

Для сравнения, за весь 2019 год в Роскомнадзор было направлено всего 134 требования, из них только 12 – по поводу фейков.

Чаще всего фейки о коронавирусе касаются "реальных цифр заболеваемости", "переброски военных" и "государственном перевороте под видом борьбы c COVID-19". Реже встречается утверждение о том, что вируса вообще не существует, и о том, что карантин и самоизоляция излишни.

"Чаще стали публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов. В них авторы излагали разного рода теории о намеренном распространении коронавирусной инфекции или ложной информации о данном вирусе с целью решения геополитических и экономических задач", - отмечается в сообщении.