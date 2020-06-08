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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:50
https://ria.ru/20200608/1572627449.html
Генпрокуратура выявила 120 фейков о коронавирусе с начала года
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_da5336536926cb347726ab52ec0472e2.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура выявила 120 фейков о коронавирусе с начала года

13:50 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала года выявила в интернете 120 фейков только о коронавирусе – в разы больше, чем за весь прошлый год на все темы, сообщает ведомство в понедельник.
"Генеральная прокуратура РФ в истекшем периоде 2020 года (по состоянию на 4 июня) направила в Роскомнадзор в общей сложности 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам. При этом 120 из них касались блокировки … фейков о коронавирусной инфекции", - сказано в релизе.
Для сравнения, за весь 2019 год в Роскомнадзор было направлено всего 134 требования, из них только 12 – по поводу фейков.
Чаще всего фейки о коронавирусе касаются "реальных цифр заболеваемости", "переброски военных" и "государственном перевороте под видом борьбы c COVID-19". Реже встречается утверждение о том, что вируса вообще не существует, и о том, что карантин и самоизоляция излишни.
"Чаще стали публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов. В них авторы излагали разного рода теории о намеренном распространении коронавирусной инфекции или ложной информации о данном вирусе с целью решения геополитических и экономических задач", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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