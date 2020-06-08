Крупные банки не видят большого спроса на продление карт из-за COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возможность продления банковских карт с истекшим сроком действия оказалась востребованной у части россиян на фоне вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, но многие крупнейшие банки не зафиксировали повышенного спроса на эту услугу, показал опрос РИА Новости.

Услуга была рассчитана преимущественно на тех, кому непривычно пользоваться дистанционными сервисами, пояснили в Сбербанке . Среди клиентов, у кого срок действия карты истек в марте и апреле, менее 1% совершили хотя бы одну операцию по таким картам. В основном клиентам не пришлось продлевать старые карты, потому что банк предлагает удаленно активировать новые.

"Большинство клиентов, у кого истек срок действия, в период самоизоляции воспользовались сервисом дистанционной активации карты или успели забрать перевыпущенную карту до введения более строгих ограничений на передвижение", - прокомментировали в крупнейшем российском банке.

Старая новая карта

Повышенного спроса на продление старых карт не отметил и Московский кредитный банк. Во многом это объясняется тем, что кредитная организация выпускает карты с повышенным "сроком годности" – до шести лет, пояснила начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. С начала обслуживания истекших карт с 1 мая 2020 года на них пришлось 1,5% всех торговых и безналичных операций по картам.

По данным Совкомбанка , объем карт, по которым истек срок действия за данный период, был небольшим - менее 1% портфеля.

У клиентов Почта-банка услуга также не оказалось особо востребованной, поскольку банк с 2016 года выпускает карты с пятилетним сроком действия. В настоящее время у кредитной организации нет карт на материальных носителях, срок действия которых истекал бы до июля 2020 года.

Вместе с тем, по словам директора департамента платежных карт Промсвязьбанка Александра Петрова, возможность продления старых карт оказалась очень востребованной у клиентов. ПСБ продлил обслуживание 28 тысяч карт, срок действия которых истек в апреле и мае. Обслуживание продлено до полного снятия ограничений. Хотя более 95% офисов банка в период самоизоляции работает в штатном режиме, около трети клиентов в апреле-мае предпочли не посещать отделения, а пользоваться старыми картами.

Крупнейший банк Крыма, РНКБ, продлил срок более чем по 70 тысячам карт. Все возникающие технические сложности банк устранял в оперативном режиме. Кроме того, РНКБ гарантировал возможность без каких-либо сложностей снимать наличные в своих банкоматах, а также совершать операции в дистанционных банковских каналах.

Клиенты Россельхозбанка за апрель и май совершили по картам с истекшим сроком действия более 800 тысяч операций на общую сумму более 3,5 миллиардов рублей.

Банк "Русский стандарт" также продлевал срок действия карт до июня, но сейчас актуальность этого сервиса падает на фоне снятия ограничений, отметили в пресс-службе.

Что с безопасностью

Когда кредитные организации только начинали объявлять о продлении срока действия старых карт, некоторые эксперты предполагали, что это может привести к росту атак "социальных инженеров", поскольку люди относятся к просроченным картам более небрежно.

Однако, как показал опрос, их опасения не оправдались. С развитием финансовой грамотности у многих граждан всех возрастов уже вошло в привычку внимательное обращение с картами как средствами платежа и накопления, отметил директор департамента процессинга и платежных систем Новикомбанка Евгений Березовский.

Чтобы минимизировать возможные риски, некоторые банки ввели дополнительные меры безопасности в отношении продлеваемых карт. Например, сотрудники банка " Дом.РФ " сами связывались с клиентами для подтверждения пролонгации по телефону, рассказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

При этом возможность в дальнейшем выпуска карт с повышенным сроком действия банки пока не рассматривают.

Как пояснили в "Открытии", это вряд ли даст какой-то эффект, поскольку форс-мажорные обстоятельства могут прийтись на конец срока действия поколения карт вне зависимости от того, насколько он продолжительный. Райффайзенбанк также не планирует увеличивать стандартный срок действия карт, так как при необходимости может воспользоваться разработанным механизмом продления.