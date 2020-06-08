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Зимы в Москве будут все менее снежными, считает эксперт
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РИА Новости

Зимы в Москве будут все менее снежными, считает эксперт

13:48 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Снега зимой в средней полосе России будет всё меньше, а на севере – всё больше, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник.
"В целом за 40 лет (начало - 80-е годы) объем массы снега в Северном полушарии не изменился, но существенно заметен тренд - перемещение границы снега к северу. Значит, что снега будет все больше и больше в северных регионах, а в умеренных широтах - все меньше", - сказал журналистам Вильфанд, сославшись на исследование финских коллег.
Он отметил, что в Центральной России этой зимой снега действительно было мало, как и в Европе.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
1 июня, 02:17
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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