Зимы в Москве будут все менее снежными, считает эксперт

"В целом за 40 лет (начало - 80-е годы) объем массы снега в Северном полушарии не изменился, но существенно заметен тренд - перемещение границы снега к северу. Значит, что снега будет все больше и больше в северных регионах, а в умеренных широтах - все меньше", - сказал журналистам Вильфанд, сославшись на исследование финских коллег.