Зимы в Москве будут все менее снежными, считает эксперт

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Снега зимой в средней полосе России будет всё меньше, а на севере – всё больше, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник.
"В целом за 40 лет (начало - 80-е годы) объем массы снега в Северном полушарии не изменился, но существенно заметен тренд - перемещение границы снега к северу. Значит, что снега будет все больше и больше в северных регионах, а в умеренных широтах - все меньше", - сказал журналистам Вильфанд, сославшись на исследование финских коллег.
Он отметил, что в Центральной России этой зимой снега действительно было мало, как и в Европе.
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