В Чувашии учредили нагрудный знак за развитие волонтерства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Врио главы Чувашии Олег Николаев в понедельник подписал указ об утверждении нагрудного знака "За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской республике", сообщила пресс-служба главы региона.
"Недавно жители республики мне задавали вопрос о том, не намерены ли мы каким-то образом закрепить статус волонтера и волонтерства в Чувашской республике. Я при вас сейчас хочу подписать указ, в соответствии с которым мы утверждаем нагрудный знак "За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской республике" и почетную грамоту за эту деятельность", - заявил Николаев в понедельник в ходе общения в режиме видеоконференцсвязи с волонтерскими организациями республики и подписал документ.
О своих проектах руководителю региона рассказали волонтеры Победы, волонтеры-медики, добровольцы из Чувашского госуниверситета, Чувашского аграрного университета, православные волонтеры, представители волонтерского центра Чебоксар, а также центра, созданного при партии "Единая Россия". Николаев поблагодарил добровольцев за их бескорыстную помощь жителям Чувашии.