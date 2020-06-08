В Чувашии учредили нагрудный знак за развитие волонтерства

"Недавно жители республики мне задавали вопрос о том, не намерены ли мы каким-то образом закрепить статус волонтера и волонтерства в Чувашской республике. Я при вас сейчас хочу подписать указ, в соответствии с которым мы утверждаем нагрудный знак "За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской республике" и почетную грамоту за эту деятельность", - заявил Николаев в понедельник в ходе общения в режиме видеоконференцсвязи с волонтерскими организациями республики и подписал документ.