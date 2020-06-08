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Маас посетит Израиль и Иорданию
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РИА Новости

Маас посетит Израиль и Иорданию

13:47 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду отправится с визитом в Израиль и Иорданию, на повестке дня ближневосточное урегулирование, заявил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.
"В среду министр отправится в поездку в Израиль и Иорданию", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.
Он отметил, что это первая поездка Мааса за пределы Европы с начала пандемии. Поскольку в мае в Израиле к присяге было приведено новое правительство, то это также первая возможность детально обсудить международные и двусторонние стороны "в личном и интенсивном режиме", добавил Бургер. По его словам, Маас встретится с коллегой Габи Ашкенази, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны (альтернативным премьером) Бени Ганцем. Среди тем переговоров - "двусторонние вопросы, региональные темы, в том числе будущее урегулирования на Ближнем Востоке".
В Иордании Маас с коллегой Айманом ас-Сафади проведет видеоконференцию с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе "о последних событиях на Ближнем Востоке".
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
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Кристофер БургерБени ГанцМИД ГерманииБиньямин НетаньяхуЕвропаИорданияПалестинаВ мире
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