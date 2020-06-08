В Москве организуют восемь участков для голосования в аэропортах

" В Москве восемь таких участков. И график их работы такой: если человек заранее заявился, они могут прийти 25 и до 1 числа включительно. Если они на этот участок заранее не заявились, но приехали, то они должны быть готовы, комиссия примет меры для того, чтобы выяснить, проголосовал он на участке, где был приписан, или нет. В случае, если он там не проголосовал, ему будет предоставлена такая возможность здесь",- сказал Ермолов, отвечая на вопрос, будет ли организовано голосование в аэропортах.