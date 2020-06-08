В Москве организуют восемь участков для голосования в аэропортах

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москвичи смогут проголосовать за поправки в конституцию РФ на восьми участках в аэропортах по предварительной записи, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании Общественной палаты Москвы в понедельник.
" В Москве восемь таких участков. И график их работы такой: если человек заранее заявился, они могут прийти 25 и до 1 числа включительно. Если они на этот участок заранее не заявились, но приехали, то они должны быть готовы, комиссия примет меры для того, чтобы выяснить, проголосовал он на участке, где был приписан, или нет. В случае, если он там не проголосовал, ему будет предоставлена такая возможность здесь",- сказал Ермолов, отвечая на вопрос, будет ли организовано голосование в аэропортах.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.