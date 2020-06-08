Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

Такого же ранга удостоились директор генерального секретариата МИД Сергей Бутин, посол по особым поручениям дипведомства Сергей Губарев, а также послы в Монголии Искандер Азизов, на Кубе Андрей Гуськов, в Йемене Владимир Дедушкин, в Бангладеш Александр Игнатов, в ОАЭ Сергей Кузнецов и в Шри-Ланке Юрий Материй.