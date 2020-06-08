Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T18:49
https://ria.ru/20200608/1572627107.html
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_0:0:3124:1757_1036x0_80_0_0_5e04fcc4cac19a6040b611344bc20a0d.jpg
РИА Новости

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

13:45 08.06.2020 (обновлено: 18:49 08.06.2020)
27983
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Такого же ранга удостоились директор генерального секретариата МИД Сергей Бутин, посол по особым поручениям дипведомства Сергей Губарев, а также послы в Монголии Искандер Азизов, на Кубе Андрей Гуськов, в Йемене Владимир Дедушкин, в Бангладеш Александр Игнатов, в ОАЭ Сергей Кузнецов и в Шри-Ланке Юрий Материй.
Захарова занимает должность директора департамента информации и печати МИД с августа 2015 года. В 2011–2015 годах она работала заместителем директора. В 2008–2011 годах Захарова занимала разные должности в центральном аппарате МИД, в 2005–2008 годах руководила пресс-службой постпредства России при ООН в Нью-Йорке.
631461165125254
Обсудить 62
Мария ЗахароваВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Теперь у неё пожизненная привилегия кататься за границу? Это прорыв. Такого некомпетентного дипломата надо увольнять с позором, но только не в России. В россии она продвигает истинно верные постулаты жизни. Тварь дрожащие или право имеющие.
8 июня, 15:35
Владимир Врун-гель
224313166132
Мои поздравления.
8 июня, 13:53
Сергей Петрович Фруцкий
56400127
Рекомендуем
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
Как отдыхаем 12 июня — календарь выходных на День России 2020
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Летчик Иван Кожедуб в районе румынского города Яссы
"Об этом умолчали": зачем Иван Кожедуб сбивал американские самолеты
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Разлив нефти
В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов
Протестующие в Вашингтоне
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Орел, попавший в капкан в Курахском районе Дагестана. Стоп-кадр видео
Житель Дагестана заставил сына избить краснокнижного орла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Лента новостейМолния