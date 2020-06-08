Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Такого же ранга удостоились директор генерального секретариата МИД Сергей Бутин, посол по особым поручениям дипведомства Сергей Губарев, а также послы в Монголии Искандер Азизов, на Кубе Андрей Гуськов, в Йемене Владимир Дедушкин, в Бангладеш Александр Игнатов, в ОАЭ Сергей Кузнецов и в Шри-Ланке Юрий Материй.
Захарова занимает должность директора департамента информации и печати МИД с августа 2015 года. В 2011–2015 годах она работала заместителем директора. В 2008–2011 годах Захарова занимала разные должности в центральном аппарате МИД, в 2005–2008 годах руководила пресс-службой постпредства России при ООН в Нью-Йорке.