В Таиланде могут продлить режим ЧП

БАНГКОК, 8 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный в Режим чрезвычайного положения, введенный в Таиланде 26 марта и действующий до 30 июня, может быть продлен, однако комендантский час, действующий с 23.00 до 03.00, будет отменен, сообщает в понедельник таиландское государственное новостное агентство TNA со ссылкой на вице-премьера правительства страны.

"Вероятно продление действия режима ЧП. Этот вопрос сейчас рассматривается. Сейчас есть выбор между его продлением и прекращением его действия. Но ограничения будут ослаблены. Например, комендантский час будет отменен и будет снято ограничение на собрания. Режим ЧП может быть оставлен в силе ради возможности быстрого принятия и исполнения решений", - заявил в понедельник журналистам вице-премьер Таиланда Висану Кхрыангам, слова которого цитирует агентство.

Кхрыангам отвечает в правительстве за юридические вопросы и вопросы конституционности действий властей.

Вице премьер пояснил, что режим ЧП необходим для сохранения полномочий медицинского персонала, военнослужащих, полицейских и других госслужащих, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе для направления и доставки в государственные карантинные учреждения граждан, прибывающих в Таиланд вывозными авиарейсами из-за границы, а также для быстрого реагирования на вероятное появление новых очагов заражения.

1 июня Таиланд вступил в третий 14-дневный этап ослабления ограничительных мер, принятых в связи с пандемией. Отмена комендантского часа и разрешение собраний рассматриваются в правительстве, как возможные меры ослабления ограничений четвертого этапа, который начнется 15 июня.

Уже более двух недель в Таиланде не регистрировалось новых случаев заражения внутри страны. Все новые случаи, попадающие в национальную статистику – ввозные из-за рубежа. В понедельник зарегистрировано еще семь таких случаев. Новые пациенты, как и все пациенты с коронавирусом, выявленные за последние две недели, поступили в больницы из учреждений государственного карантина после прибытия на родину вывозными авиарейсами. Шесть из семи зарегистрированных в понедельник пациентов прибыли из стран Ближнего Востока, один – из США , сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в понедельник пресс-секретарь правительственного Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

По данным министерства здравоохранения Таиланда на 8 июня, в стране с начала пандемии заразились 3 119 человек, выздоровели 2 973 человека, скончались 58 человек, в больницах на лечении остаются 88 человек.

Первое заражение коронавирусом в Таиланде было зарегистрировано в середине января у туриста из КНР , наибольшее количество заражений за сутки – 188 – в третьей декаде марта. Массовых заражений внутри страны нет с начала мая, а со второй половины июня практически прекратились и единичные случаи, заявил в понедельник Висануйотхин.

В связи с опасностью ввоза инфекции из-за границы и возникновения второй волны заражений власти Таиланда продлили в конце мая запрет на прибытие всех международных пассажирских авиарейсов, кроме вывозных и медицинских эвакуационных, действовавший с 4 апреля и уже несколько раз продленный, до 30 июня. Границы страны по-прежнему остаются закрытыми для въезда иностранных граждан, кроме лиц, имеющих разрешения на работу в Таиланде, которым разрешено прибытие в страну в случаях крайней деловой необходимости, при подтверждении такой необходимости послом Таиланда в стране гражданства иностранца, и при наличии справки об отсутствии заражения COVID19, полученной за 48 часов до вылета и медицинской страховки, покрывающей лечение от коронавирусной инфекции в сумме покрытия не менее 100 тыс долларов.

Также, иностранцы, получившие разрешение на возвращение в Таиланд, по прибытии, так же, как и граждане Таиланда, возвращающиеся в страну вывозными авиарейсами, обязаны пройти 14-дневный карантин в государственных карантинных учреждениях. В статистике МИД и минздрава Таиланда пока нет ни одного иностранного гражданина с разрешением на работу, вернувшегося в страну из-за границы.