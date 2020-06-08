Германия не получала официальных данных о выводе части войск США

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ не получало официальной информации от Вашингтона о планах вывести часть войск из страны, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских служащих из Германии.
"Мы дожидаемся, будет ли официальная информация из Вашингтона по этому поводу. Когда будет, тогда мы сделаем заявление", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
Представитель МИД страны Кристофер Бургер добавил, что "в правительстве есть единство", что тесное сотрудничество как в рамках НАТО, так и с США в вопросах политики безопасности должно продолжаться. Он добавил, что в Берлине исходят из того, что НАТО является важной составляющей частью безопасности Германии и Европы.
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