В Нижнем Новгороде оштрафовали экс-главу отдела полиции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Бывший начальник отдела полиции Московского района Бывший начальник отдела полиции Московского района Нижнего Новгорода Алексей Боков, велевший отпустить задержанного по подозрению в употреблении наркотиков мужчину, заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей за превышение должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

По версии следствия, 16 февраля 2020 года сотрудниками патрульно-постовой службы был обнаружен и направлен для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения житель Нижнего Новгорода, в отношении которого имелись достаточные основания полагать, что он употреблял наркотические средства или психотропные вещества. Задержанный был доставлен в Нижегородский областной наркодиспансер, где в ходе медосвидетельствования подтвердил употребление наркотиков, но от сдачи анализов отказался. После этого мужчину доставили в отдел полиции для составления административного материала.

По данным регионального СУСК, начальник отдела полиции велел подчиненным не составлять протокол об административном правонарушении, освободить мужчину и уничтожить материалы, свидетельствующие о совершении им административного правонарушения. Действия полицейского были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно с сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по региону. Начальник райотдела полиции был помещен под домашний арест.

"По данным следствия, начальнику районного отдела полиции позвонили двое граждан с просьбой о возможном освобождении задержанного от ответственности. Просьба была удовлетворена", - говорится в сообщении суда.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, звонки с просьбой отпустить задержанного, который является сыном известного местного чиновника, якобы поступили от высокопоставленных сотрудников администрации Нижнего Новгорода. Официальным подтверждением этой информации агентство на данный момент не располагает.

"Московским районным судом Нижнего Новгорода по ходатайству следствия вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении начальника отдела полиции №4, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Полицейскому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.