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2020-06-08T13:42
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В Нижнем Новгороде оштрафовали экс-главу отдела полиции
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде оштрафовали экс-главу отдела полиции

13:42 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Бывший начальник отдела полиции Московского района Нижнего Новгорода Алексей Боков, велевший отпустить задержанного по подозрению в употреблении наркотиков мужчину, заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей за превышение должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По версии следствия, 16 февраля 2020 года сотрудниками патрульно-постовой службы был обнаружен и направлен для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения житель Нижнего Новгорода, в отношении которого имелись достаточные основания полагать, что он употреблял наркотические средства или психотропные вещества. Задержанный был доставлен в Нижегородский областной наркодиспансер, где в ходе медосвидетельствования подтвердил употребление наркотиков, но от сдачи анализов отказался. После этого мужчину доставили в отдел полиции для составления административного материала.
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По данным регионального СУСК, начальник отдела полиции велел подчиненным не составлять протокол об административном правонарушении, освободить мужчину и уничтожить материалы, свидетельствующие о совершении им административного правонарушения. Действия полицейского были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно с сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по региону. Начальник райотдела полиции был помещен под домашний арест.
"По данным следствия, начальнику районного отдела полиции позвонили двое граждан с просьбой о возможном освобождении задержанного от ответственности. Просьба была удовлетворена", - говорится в сообщении суда.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, звонки с просьбой отпустить задержанного, который является сыном известного местного чиновника, якобы поступили от высокопоставленных сотрудников администрации Нижнего Новгорода. Официальным подтверждением этой информации агентство на данный момент не располагает.
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"Московским районным судом Нижнего Новгорода по ходатайству следствия вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении начальника отдела полиции №4, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Полицейскому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Как рассказали РИА Новости в ГУ МВД России по Нижегородской области, после случившегося Боков был уволен из органов внутренних дел "за совершение поступка, порочащего честь сотрудника ОВД".
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Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
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