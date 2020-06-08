Депутат Ионин рассказал о лечении от COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, заболевший COVID-19, рассказал, что у него сохраняется сильная слабость, но уже спала температура и проходит боль в горле.
Ранее Ионин сообщил РИА Новости, что у него диагностировали коронавирус. Он проходит лечение на дому.
"Самочувствие удовлетворительное. Слабость сильная, кашель редкий, температура спала, горло проходит. Лечусь выписанными врачами антибиотиком Азитромицин-Вертекс и препаратом Плаквенил", - написал Ионин в своём Telegram-канале.
Он также рассказал, что "пока сил не особо хватает", в основном читает и смотрит документальные фильмы. "Еще смотрю в окно на шикарное уральское лето", - добавил депутат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.