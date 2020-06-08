Депутат Ионин рассказал о лечении от COVID-19

Ранее Ионин сообщил РИА Новости, что у него диагностировали коронавирус. Он проходит лечение на дому.

Он также рассказал, что "пока сил не особо хватает", в основном читает и смотрит документальные фильмы. "Еще смотрю в окно на шикарное уральское лето", - добавил депутат.