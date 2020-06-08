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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:41
https://ria.ru/20200608/1572626778.html
Депутат Ионин рассказал о лечении от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564288563_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_bc985935e6ecfb8fbcc7ec9acd14f3ae.jpg
РИА Новости

Депутат Ионин рассказал о лечении от COVID-19

13:41 08.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарства
Лекарства
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, заболевший COVID-19, рассказал, что у него сохраняется сильная слабость, но уже спала температура и проходит боль в горле.
Ранее Ионин сообщил РИА Новости, что у него диагностировали коронавирус. Он проходит лечение на дому.
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"Самочувствие удовлетворительное. Слабость сильная, кашель редкий, температура спала, горло проходит. Лечусь выписанными врачами антибиотиком Азитромицин-Вертекс и препаратом Плаквенил", - написал Ионин в своём Telegram-канале.
Он также рассказал, что "пока сил не особо хватает", в основном читает и смотрит документальные фильмы. "Еще смотрю в окно на шикарное уральское лето", - добавил депутат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ИонинЗдоровье - ОбществоГосдума РФ
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