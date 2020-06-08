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2020-06-08T13:55
https://ria.ru/20200608/1572626722.html
Под Тюменью пьяный водитель сбил параспортсмена на инвалидной коляске
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РИА Новости

Под Тюменью пьяный водитель сбил параспортсмена на инвалидной коляске

13:40 08.06.2020 (обновлено: 13:55 08.06.2020)
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© Фото : Наш Столичный | Тюменский районНа месте ДТП в Тюмени, где был сбит спортсмен-колясочник Владимир Туровский
На месте ДТП в Тюмени, где был сбит спортсмен-колясочник Владимир Туровский
© Фото : Наш Столичный | Тюменский район
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Тюменский параспортсмен, чемпион по зимнему плаванию Владимир Туровский пострадал в результате наезда автомобиля, а его собака ДТП не пережила, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По информации собеседницы агентства, в субботу вечером "в поселке Боровский автомобилем "Лада" сбит 66-летний мужчина, передвигавшийся на инвалидной коляске". "По предварительным данным, он находился на проезжей части вне пешеходного перехода, неподалеку от него. Получил в ДТП различные ушибы и другие повреждения. Его собака погибла", - сказала она.
Она добавила, что 29-летний водитель отечественной легковушки находился в состоянии опьянения - показания алкотестера составили 0,58 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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Как добавили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона, бригаду скорой помощи вызвали очевидцы происшествия, после чего пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу №2 в Тюмени.
"По словам Владимира Александровича Туровского, по дороге он приходил в сознание, но окончательно осознал себя уже в палате нейрохирургического отделения ОКБ №2. У него диагностированы травмы головы и перелом костей таза. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара, хирургического вмешательства не потребовалось", - сказали в пресс-службе.
Сейчас врачи, по данным депздрава, оценивают состояние Туровского как средней тяжести, он находится в сознании. "О своем самочувствии сам пациент отзывается как о нормальном. Вот только Владимир Александрович огорчен, что в ДТП погибла его собака", - добавили в ведомстве.
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