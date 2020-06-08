Под Тюменью пьяный водитель сбил параспортсмена на инвалидной коляске

На месте ДТП в Тюмени, где был сбит спортсмен-колясочник Владимир Туровский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Тюменский параспортсмен, чемпион по зимнему плаванию Владимир Туровский пострадал в результате наезда автомобиля, а его собака ДТП не пережила, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По информации собеседницы агентства, в субботу вечером "в поселке Боровский автомобилем "Лада" сбит 66-летний мужчина, передвигавшийся на инвалидной коляске". "По предварительным данным, он находился на проезжей части вне пешеходного перехода, неподалеку от него. Получил в ДТП различные ушибы и другие повреждения. Его собака погибла", - сказала она.

Она добавила, что 29-летний водитель отечественной легковушки находился в состоянии опьянения - показания алкотестера составили 0,58 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как добавили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона, бригаду скорой помощи вызвали очевидцы происшествия, после чего пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу №2 в Тюмени.

"По словам Владимира Александровича Туровского, по дороге он приходил в сознание, но окончательно осознал себя уже в палате нейрохирургического отделения ОКБ №2. У него диагностированы травмы головы и перелом костей таза. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара, хирургического вмешательства не потребовалось", - сказали в пресс-службе.