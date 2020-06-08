В Чехии проливные дожди затопили несколько сел

ПРАГА, 8 июн – РИА Новости. Прошедшие в ночь на понедельник проливные дожди затопили несколько небольших населенных пунктов в Оломоуцком крае на северо-востоке Чехии, при этом одна женщина погибла, еще одну разыскивают, сообщила журналистам представитель Управления пожарной охраны Луция Балажова.
"Проливные дожди и вышедшие из-за них из берегов реки в Уничовском и Шумперском районах Оломоуцкого края привели к затоплению десятков частных домов, снесли один мост и нанесли значительный ущерб местной энергетической и транспортной системе. Пожарные спасли из воды несколько человек, в том числе из оказавшихся под водой автомобилей. При этом было обнаружено тело одной погибшей 48-летней женщины. Еще одну женщину в возрасте 74 лет ищут полиция и пожарные, им в этом помогает вертолет полиции", - сообщила Балажова.
OLOMOUCKÝ KRAJ – Při záplavách na Uničovsku bohužel zahynula 48letá žena. #policieolk pic.twitter.com/eOCW3FSuc9— Policie ČR (@PolicieCZ) June 8, 2020
По словам Балажовой, в некоторых местах уровень воды превышал один метр, жители нескольких сел были эвакуированы из своих домов. Сейчас органы местного самоуправления подбирают для них временные жилища.
Как сообщил журналистам староста города Уничова Радек Винцоур, к середине дня понедельника ситуация, видимо, достигнет своей кульминации, из-за вышедшей из берегов реки Оскавы под водой находится значительная часть города. Власти рекомендуют жителям не покидать свои дома. На помощь местным спасателям прибыли их коллеги из соседних краев.
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