В Чехии проливные дожди затопили несколько сел

"Проливные дожди и вышедшие из-за них из берегов реки в Уничовском и Шумперском районах Оломоуцкого края привели к затоплению десятков частных домов, снесли один мост и нанесли значительный ущерб местной энергетической и транспортной системе. Пожарные спасли из воды несколько человек, в том числе из оказавшихся под водой автомобилей. При этом было обнаружено тело одной погибшей 48-летней женщины. Еще одну женщину в возрасте 74 лет ищут полиция и пожарные, им в этом помогает вертолет полиции", - сообщила Балажова.