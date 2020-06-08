Минкомсвязь сообщила об изменении времени рейса Пхукет – Владивосток

"Изменились дата и время вылета рейса № SHU5495 Пхукет – Владивосток. Рейс вылетает 9 июня 2020 в 21:00 по местному времени (1:00 10 июня мск – ред). Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть в аэропорт 9 июня не позднее, чем за 3 часа до вылета", – сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Таиланд – РФ".

Минкомсвязи сообщила также стоимость билетов на этот рейс: для взрослых он составит 13645 таиландских бат (29,5 тысяч рублей), для детей – 11375 бат (24,6 тысячи рублей). В опубликованных министерством списках пассажиров этого рейса 85 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.