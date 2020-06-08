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Туризм
2020-06-08T13:39
https://ria.ru/20200608/1572626429.html
Минкомсвязь сообщила об изменении времени рейса Пхукет – Владивосток
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РИА Новости

Минкомсвязь сообщила об изменении времени рейса Пхукет – Владивосток

13:35 08.06.2020 (обновлено: 13:39 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Вывозной рейс ПхукетВладивосток вылетит вечером 9 июня, а не ночью 10 июня, как предполагалось ранее, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Изменились дата и время вылета рейса № SHU5495 Пхукет – Владивосток. Рейс вылетает 9 июня 2020 в 21:00 по местному времени (1:00 10 июня мск – ред). Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть в аэропорт 9 июня не позднее, чем за 3 часа до вылета", – сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Таиланд – РФ".
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Ранее вылет рейса был запланирован на ночь 10 июня.
Минкомсвязи сообщила также стоимость билетов на этот рейс: для взрослых он составит 13645 таиландских бат (29,5 тысяч рублей), для детей – 11375 бат (24,6 тысячи рублей). В опубликованных министерством списках пассажиров этого рейса 85 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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