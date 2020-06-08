В Екатеринбурге начали проверку после избиения пресс-секретаря гордумы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту избиения пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина, сообщает в понедельник УМВД по городу.
Ранее местные СМИ сообщили, что на выходе из дома Егоркина подкараулили двое неизвестных в масках, напали на него и избили. При этом, как отмечает сам пресс-секретарь, злоумышленники высказывали претензии к его работе.
"По данному факту подразделением участковых уполномоченных отдела полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. Пострадавший направлен на судебно-медицинское исследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев произошедшего. По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение", - говорится в сообщении полиции.