Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T13:34
https://ria.ru/20200608/1572626376.html
В Екатеринбурге начали проверку после избиения пресс-секретаря гордумы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге начали проверку после избиения пресс-секретаря гордумы

13:34 08.06.2020
340
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту избиения пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина, сообщает в понедельник УМВД по городу.
Ранее местные СМИ сообщили, что на выходе из дома Егоркина подкараулили двое неизвестных в масках, напали на него и избили. При этом, как отмечает сам пресс-секретарь, злоумышленники высказывали претензии к его работе.
"По данному факту подразделением участковых уполномоченных отдела полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. Пострадавший направлен на судебно-медицинское исследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев произошедшего. По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение", - говорится в сообщении полиции.
132060
Обсудить 0
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Кадры задержания подозреваемого в убийстве подростка в Забайкалье
В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве подростка
На месте ДТП в Тюмени, где был сбит спортсмен-колясочник Владимир Туровский
Под Тюменью пьяный водитель сбил параспортсмена на инвалидной коляске
Прокуратура Казани изучит видео, где ребенка заставляют доставать продукты из мусорки
Прокуратура Казани изучит видео с достающим продукты из мусорки ребенком
Полицейский
В Нижнем Новгороде оштрафовали экс-главу отдела полиции
Сотрудник МЧС России
В красноярском поселке подтопило более 20 домов
Знак биологической опасности
Сибирские ученые разработали противовирусный аэрозоль
Статуя Фемиды в суде
Суд оштрафовал москвичку, заявившую о краже забытого дома кошелька
Александр Коршунов
Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске мужчина избил ребенка и угрожал подросткам пистолетом
Вид из окна в дождливую погоду
В Чехии проливные дожди затопили несколько сел
Панорама Хабаровска
Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Орел, попавший в капкан в Курахском районе Дагестана. Стоп-кадр видео
Житель Дагестана заставил сына избить краснокнижного орла
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
Лента новостейМолния