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2020-06-08T13:39
https://ria.ru/20200608/1572626178.html
В Подмосковье приемная кампания в вузах начнется 20 июня
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РИА Новости

В Подмосковье приемная кампания в вузах начнется 20 июня

13:31 08.06.2020 (обновлено: 13:39 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Прием документов в вузах Московской области начнется 20 июня и пройдет дистанционно, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.
"Уже 20 июня начнется приемная кампания в вузы Подмосковья. В этом году абитуриенты смогут подать документы в новом дистанционном формате", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она напомнила, что в Подмосковье работают шесть областных вузов: Московский государственный областной университет, Орехово-Зуевский университет, Коломенский университет, Технологический университет, университет "Дубна" и Академия социального управления.
Для подачи документов в эти вузы электронная подпись не потребуется, абитуриенту достаточно будет загрузить скан или фото заявления со своей подписью и других документов в информационные системы вузов, рассказала министр.
"На сайте каждого вуза уже можно найти всю подробную информацию. Вместе с тем, поступление в некоторые федеральные вузы будет организовано через портал госуслуг, где потребуется получение электронной подписи. О порядке ее получения и всех необходимых документах следует уточнить на сайте интересующего вуза", – добавила Каклюгина.
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