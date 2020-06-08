В Подмосковье приемная кампания в вузах начнется 20 июня

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Прием документов в вузах Прием документов в вузах Московской области начнется 20 июня и пройдет дистанционно, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.

"Уже 20 июня начнется приемная кампания в вузы Подмосковья. В этом году абитуриенты смогут подать документы в новом дистанционном формате", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

Она напомнила, что в Подмосковье работают шесть областных вузов: Московский государственный областной университет , Орехово-Зуевский университет, Коломенский университет, Технологический университет, университет "Дубна" и Академия социального управления.

Для подачи документов в эти вузы электронная подпись не потребуется, абитуриенту достаточно будет загрузить скан или фото заявления со своей подписью и других документов в информационные системы вузов, рассказала министр.