В ЛНР мужчина подорвался на мине у линии соприкосновения

"Вчера житель населенного пункта Славяносербск (под контролем ЛНР - ред.), передвигаясь по берегу реки Северский Донец, наступил на взрывное устройство, предположительно противопехотную мину ПМН-2, установленную украинскими добровольческими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий", - заявил Осадчий.

По его словам, в результате происшествия мужчина 2001 года рождения получил множественные осколочные ранения и в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу Славяносербска, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.