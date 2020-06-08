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2020-06-08T13:30
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В ЛНР мужчина подорвался на мине у линии соприкосновения
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РИА Новости

В ЛНР мужчина подорвался на мине у линии соприкосновения

13:30 08.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов в Донбассе
Осколки снарядов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на противопехотной мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Вчера житель населенного пункта Славяносербск (под контролем ЛНР - ред.), передвигаясь по берегу реки Северский Донец, наступил на взрывное устройство, предположительно противопехотную мину ПМН-2, установленную украинскими добровольческими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий", - заявил Осадчий.
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
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По его словам, в результате происшествия мужчина 2001 года рождения получил множественные осколочные ранения и в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу Славяносербска, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
"Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам, будьте бдительны! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним... Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту", - призвал Осадчий.
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9 декабря 2019, 21:34
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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