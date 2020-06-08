В Москве не будут устанавливать шатры для голосования по поправкам

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком не видит необходимости в организации дополнительных избирательных участков в шатрах на улице на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании Общественной палаты Москвы в понедельник.
"Мы категорически против всяких шатров и голосований во дворах... Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования в стационарных участках, и необходимости проводить такое голосование в Москве не будет", - сказал Ермолов, отвечая на вопрос, будут ли в Москве на улицах открыты дополнительные избирательные участки в виде шатров.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.