В Москве не будут устанавливать шатры для голосования по поправкам

"Мы категорически против всяких шатров и голосований во дворах... Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования в стационарных участках, и необходимости проводить такое голосование в Москве не будет", - сказал Ермолов, отвечая на вопрос, будут ли в Москве на улицах открыты дополнительные избирательные участки в виде шатров.