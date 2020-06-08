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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T13:26
https://ria.ru/20200608/1572625694.html
В Москве не будут устанавливать шатры для голосования по поправкам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b7bdbbf875dd705bbc9bd6bd15c38e0b.jpg
РИА Новости

В Москве не будут устанавливать шатры для голосования по поправкам

13:26 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком не видит необходимости в организации дополнительных избирательных участков в шатрах на улице на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании Общественной палаты Москвы в понедельник.
"Мы категорически против всяких шатров и голосований во дворах... Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования в стационарных участках, и необходимости проводить такое голосование в Москве не будет", - сказал Ермолов, отвечая на вопрос, будут ли в Москве на улицах открыты дополнительные избирательные участки в виде шатров.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.
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Голосование по поправкам в КонституциюЮрий ЕрмоловМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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