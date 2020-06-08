Аппарат омбудсмена открыл горячую линию по голосованию по Конституции

"В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ с 8 июня начинает работу горячая телефонная линия по защите избирательных прав граждан в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.