Аппарат омбудсмена открыл горячую линию по голосованию по Конституции

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека открыл горячую линию по защите прав избирателей в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте омбудсмена.
"В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ с 8 июня начинает работу горячая телефонная линия по защите избирательных прав граждан в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Горячая линия будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 (мск). Первого июля горячая линия будет работать с 8.00 и до закрытия избирательных участков. Обратиться на горячую линию можно по телефону +7 (906) 071-14-91.
"Кроме того, в аппарате уполномоченного также создана рабочая группа, которая проводит мониторинг поступающих жалоб и отслеживает информацию, публикуемую в СМИ", - добавляется в сообщении.