Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T13:25
https://ria.ru/20200608/1572625592.html
Аппарат омбудсмена открыл горячую линию по голосованию по Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569838947_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_a28becfe2b5a58b5253e740eeff4738b.jpg
РИА Новости

Аппарат омбудсмена открыл горячую линию по голосованию по Конституции

13:25 08.06.2020
133
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкКолл-центр
Колл-центр
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Колл-центр. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека открыл горячую линию по защите прав избирателей в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте омбудсмена.
"В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ с 8 июня начинает работу горячая телефонная линия по защите избирательных прав граждан в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
4 июня, 17:21Голосование по поправкам в Конституцию
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
Горячая линия будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 (мск). Первого июля горячая линия будет работать с 8.00 и до закрытия избирательных участков. Обратиться на горячую линию можно по телефону +7 (906) 071-14-91.
"Кроме того, в аппарате уполномоченного также создана рабочая группа, которая проводит мониторинг поступающих жалоб и отслеживает информацию, публикуемую в СМИ", - добавляется в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
5 июня, 14:24
Песков назвал условие, при котором поправки в Конституцию вступят в силу
110004
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОбщество
Рекомендуем
Москва
В Москве не будут устанавливать шатры для голосования по поправкам
Панорама Хабаровска
Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
Город Нур-Султан
ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
Генеральный директор Роскино Евгения Маркова
Глава Роскино назвала одну из главных задач организации
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 60 раз
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе
Российские рубли
Объем ФНБ за май сократился на 245 миллиардов рублей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Пашинян и члены его семьи выздоровели после коронавируса
Медик делает прививку ребенку
Врач объяснила введение в Москве ревакцинации детей против коклюша
Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов
В Москве организуют восемь участков для голосования в аэропортах
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
В Москве до конца года могут заработать еще три социальных центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комиссия МГД рекомендовала принять проект об электронном голосовании
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
Лента новостейМолния