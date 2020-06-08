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Культура
2020-06-08T13:31
https://ria.ru/20200608/1572624987.html
Глава Роскино назвала одну из главных задач организации
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РИА Новости

Глава Роскино назвала одну из главных задач организации

13:15 08.06.2020 (обновлено: 13:31 08.06.2020)
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© Фото : предоставлено "Роскино"Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова
Генеральный директор Роскино Евгения Маркова
© Фото : предоставлено "Роскино"
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Одна из главных новых задач Роскино - повысить уровень прозрачности отечественного рынка киноиндустрии для зарубежных партнеров, рассказала в понедельник гендиректор Роскино Евгения Маркова в рамках панельной дискуссии на виртуальном международном рынке Key Buyers Event: Digital edition.
"Россия, наверное, не всегда прозрачная для западных партнеров, поэтому одна из главных новых задач Роскино - повысить уровень прозрачности. Важно, чтобы Роскино стало неким центром информации по российскому рынку, его игрокам, проектам и возможностям. А российской индустрии Роскино должно рассказывать о новых возможностях работы с зарубежными партнерами", - сказала Маркова.
Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором приминают участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 55 стран, открылся в понедельник в Москве.
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КультураЕвгения МарковаРоскиноМоскваЭкономика
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