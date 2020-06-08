Глава Роскино назвала одну из главных задач организации

"Россия, наверное, не всегда прозрачная для западных партнеров, поэтому одна из главных новых задач Роскино - повысить уровень прозрачности. Важно, чтобы Роскино стало неким центром информации по российскому рынку, его игрокам, проектам и возможностям. А российской индустрии Роскино должно рассказывать о новых возможностях работы с зарубежными партнерами", - сказала Маркова.