Глава Роскино назвала одну из главных задач организации

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Одна из главных новых задач Роскино - повысить уровень прозрачности отечественного рынка киноиндустрии для зарубежных партнеров, рассказала в понедельник гендиректор Роскино Евгения Маркова в рамках панельной дискуссии на виртуальном международном рынке Key Buyers Event: Digital edition.
"Россия, наверное, не всегда прозрачная для западных партнеров, поэтому одна из главных новых задач Роскино - повысить уровень прозрачности. Важно, чтобы Роскино стало неким центром информации по российскому рынку, его игрокам, проектам и возможностям. А российской индустрии Роскино должно рассказывать о новых возможностях работы с зарубежными партнерами", - сказала Маркова.
Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором приминают участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 55 стран, открылся в понедельник в Москве.