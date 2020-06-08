Иностранцам разрешат въезд в Россию для лечения или ухода за близкими

"Выехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.