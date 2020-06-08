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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:22
https://ria.ru/20200608/1572624890.html
Иностранцам разрешат въезд в Россию для лечения или ухода за близкими
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574502_0:63:3418:1986_1036x0_80_0_0_d1a572131b197b508a1cdd9e1b96b17d.jpg
РИА Новости

Иностранцам разрешат въезд в Россию для лечения или ухода за близкими

13:13 08.06.2020 (обновлено: 13:22 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пассажиры в аэропорту
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Въезд в Россию будет разрешен для иностранцев, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Выехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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